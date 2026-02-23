В Ярославле убрали на ремонт памятник 1000-рублевой купюре

В Ярославле с Богоявленской площади убрали памятник 1000-рублевой купюре. Как пояснила пресс-секретарь ярославского филиала Фора-Банка, который является инициатором и финансовым партнером проекта, Светлана Михеева, одной из деталей потребовался ремонт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фора-Банк Фото: Фора-Банк

Как пояснила госпожа Михеева со ссылкой на специалистов, качественно отремонтировать деталь на улице в зимних условиях не представляется возможным, поэтому было принято решение демонтировать скамью. Ее убрали с площади вечером 21 февраля.

«В ближайшее время скамья вновь займет свое место на Богоявленской площади»,— уточнила пресс-секретарь.

Арт-объект «Ярославская тысяча» был открыт 14 августа 2025 года. Новая скамейка призвана сохранить память о ярославской банкноте. Сейчас на купюре в 1000 рублей изображены памятник Ярославу Мудрому, часовня иконы Казанской Божией Матери и церковь Иоанна Предтечи. Центробанк решил обновить банкноту и посвятить ее Приволжскому федеральному округу. Модернизированную банкноту начали вводить в обращение 26 декабря 2025 года.

Алла Чижова