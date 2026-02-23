СК проводит проверку по факту падения жительницы Кургана в открытый колодец

Следственные органы Курганской области организовали доследственную проверку по факту падения жительницы регионального центра в открытый канализационный колодец. Степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшей, будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Об инциденте в 7-м микрорайоне Кургана следователи узнали из СМИ. Во время прогулки с собакой горожанка провалилась в открытый канализационный люк и получила травму ноги.

По поручению исполняющего обязанности руководителя регионального следственного управления СК России Александра Миненкова на место происшествия побывала следственно-оперативная группа. В рамках проверки следователи установят балансовую принадлежность колодца и дадут уголовно-правовую оценку действиям или бездействию ответственных за его содержание лиц.