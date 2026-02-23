Жительница Удмуртии осуждена за мошенничество на миллион рублей

Суд в Удмуртии приговорил местную жительницу к трем годам условного лишения свободы за выманивание более 1 млн руб. у любовника, пишет «РИА Новости».

С 2023 года по сентябрь 2025 года, будучи замужем, она обманом получила деньги под предлогом оплаты лечения сына, ипотеки и услуг юриста для развода.

Обман вскрылся, когда муж обнаружил переписку жены с любовником. Супруг связался с мужчиной и рассказал правду. После этого бизнесмен обратился в правоохранительные органы. Подсудимая признала вину и обязалась возместить ущерб потерпевшему.

Суд удовлетворил гражданский иск на сумму более 1 млн руб. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Анастасия Лопатина