В Альметьевском районе произошло возгорание из-за обломков БПЛА

Дежурные средства ПВО нейтрализовали беспилотники в небе над Альметьевским районом. В результате падения обломков в промышленной зоне произошло локальное возгорание, сообщает пресс-служба администрации Альметьевска.

Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, проводится ликвидация последствий. По данным администрации, угрозы для жителей нет.

В 03:53 МЧС в официальном приложении сообщило об угрозе атаки БПЛА над Альметьевском. В 05:55 предупреждение было отменено.

Анна Кайдалова