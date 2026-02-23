В Забайкалье два поезда задержаны из-за непогоды

В Забайкальском крае движение двух пассажирских поездов оказалось затруднено из-за сильной метели и ветра. Накануне поезд № 301 Приаргунск — Чита был задержан на станции Арабатук. К утру 23 февраля ситуация не изменилась, поэтому машинисты решили вернуться обратно на станции отправления — Краснокаменск и Приаргунск, сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги (ЗабЖД).

Поезд № 301 составной, пояснили «Интерфаксу» в ЗабЖД. Это значит, что часть вагонов сформирована в Краснокаменске, а часть — в Приаргунске.

Еще один поезд № 302 Чита — Приаргунск встал на станции Борзя в 4:06 утра 23 февраля и простоял там до полудня. На Забайкальской железной дороге работает снегоочистительная техника и бригада железнодорожников. Кроме того, в вагонах обеспечен комфортный температурный режим, пассажирам выдают дополнительное питание.