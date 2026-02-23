Жога и губернаторы поздравили уральцев с Днем защитника Отечества

Полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога поздравил жителей федерального округа с Днем защитника Отечества.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Больше девяти лет я провел на передовой. Видел, с какой преданностью ребята служат Родине. Как идут в бой не ради наград или славы, а ради мира и благополучия своих соотечественников. Сегодняшний праздник — это символ единства всей нации и веры в будущее»,— сказал он и пожелал всем защитникам «скорой Победы и мирного неба над головой».

Губернатор Свердловской области Денис Паслер отметил, что «на службе у Отечества много защитников». «Мы знаем своих героев, они есть в каждой семье в разных поколениях. Мы благодарны каждому из миллионов отважных, мужественных и самоотверженных людей, которые верно служат Родине»,— подчеркнул он.

«В День защитника Отечества мы вспоминаем героев, которые во все времена отстаивали независимость Родины и чествуем тех, кто сегодня самоотверженно сражается за историческую справедливость, традиционные ценности на передовой СВО»,— сказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук пожелал всем защитникам Отечества крепкого здоровья, стойкости духа и веры в общее дело. «Пусть память о подвигах и единство всегда ведут только вперед»,— сказал он.

«Сегодня мы всем сердцем с теми, кто далеко от дома с оружием в руках отстаивает интересы России. Низкий вам поклон за твердость и мужество. Пусть весточки из дома согревают в минуты затишья. Знайте, что на Ямале у вас надежный тыл»,— добавил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Алексей Буров