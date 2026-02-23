Российские военнослужащие уничтожили 84 пункта управления БПЛА ВСУ

Подразделения российских войск в зоне СВО поразили 84 пункта управления беспилотниками ВСУ, сообщили представители группировок «Запад», «Север», «Южная» и «Восток». Информацию передает «Интерфакс».

Группировкой «Запад» было ликвидировано 39 пунктов управления БПЛА. В зоне ответственности группировки «Север» уничтожены 36 пунктов управления беспилотной авиацией и пять станций спутниковой связи Starlink.

Группировка «Южная» на краматорском, константиновском и славянском направлениях поразила 14 антенн связи и БПЛА, четыре наземных робототехнических комплекса и пять пунктов управления дронами. Кроме того, группировка «Восток» уничтожила две станции Starlink и четыре пункта управления беспилотной авиацией.