Имущество хоккеиста Телегина объявили в розыск из-за долгов на 71 млн рублей

Олимпийский чемпион, бывший игрок ХК «Авангард» Иван Телегин стал фигурантом исполнительного производства о взыскании задолженности. Согласно судебным материалам, с которыми ознакомился ТАСС, у хоккеиста есть неоплаченные долги на сумму свыше 71,3 млн руб., в том числе перед бывшей супругой, заслуженной артисткой России Пелагеей.

Тропарево-Никулинский отдел судебных приставов объявил в розыск имущество спортсмена. Что именно разыскивают, не уточняется.

Иван Телегин — заслуженный мастер спорта России, чемпион Олимпийских игр 2018 года, трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира и обладатель Кубка Гагарина. С 2021 по 2024 год выступал за «Авангард». В прошлом сезоне не играл, но официально карьеру не завершал.