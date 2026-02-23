Ким Чен Ына переизбрали главой Трудовой партии Кореи

Глава КНДР Ким Чен Ын был переизбран генеральным секретарем Трудовой партии Кореи. Решение было принято на IX съезде партии.

«Это — историческая оценка борьбы последних пяти лет и ее великих плодов, достигнутых под высоко поднятым знаменем священного имени товарища Ким Чен Ына, ставшего символом вечных побед. Это ответственное и торжественное выражение позиции, вобравшее в себя выбор и волю всего народа»,— сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын руководит КНДР с 2011 года. Предыдущий съезд партии, на котором он также был избран на должность руководителя ТПК, прошел в январе 2021 года.