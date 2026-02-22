«Салават Юлаев» в Уфе проиграл московскому «Спартаку»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» на льду домашней «Уфа-Арены» проиграл команде «Спартак» из Москвы. Игра регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги закончилась со счетом 3:5.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

У «юлаевцев» отличились Егор Сучков (ассистенты — Евгений Кузнецов и Шелдон Ремпал), Евгений Кузнецов (Егор Сучков и Евгений Кулик) и Александр Жаровский (Шелдон Ремпал и Дин Стюарт).

В составе «красно-белых» забивали Дмитрий Вишневский (в большинстве; ассистенты — Максим Кровяков и Никита Холодилин), Кристиан Ярош (Павел Порядин и Андрей Миронов), Даниил Гутик (в большинстве; Павел Порядин и Дмитрий Вишневский), Даниил Гутик (в большинстве; Дмитрий Вишневский и Брэндон Биро) и Михаил Мальцев (в пустые ворота; Павел Порядин, Данил Пивчулин).

У «Спартака» 66 очков в 58 играх, команда замыкает первую «восьмерку» в Западной конференции. «Салават Юлаев» сыграл на один матч меньше, клуб с 62 очками занимает шестое место в Восточной конференции.

Уфимцы 24 февраля примут новосибирскую «Сибирь», а «красно-белые» 26 февраля в Москве сыграют с владивостокским «Адмиралом».

Идэль Гумеров