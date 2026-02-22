Полина Гагарина, Игорь Николаев и группа «Пикник»

В Ярославле в период с 23 февраля по 1 марта на разных площадках отпразднуют День защитника Отечества, выступят народный артист РФ Игорь Николаев, Полина Гагарина, рок-группы «Пикник», The Hatters, «Многоточие», стендап-комик Виктория Складчикова, пройдет ледовое шоу Ильи Авербуха, премьера камерного театра, посвященная актеру Юрию Никулину. В кинотеатрах можно посмотреть фильмы «Король и Шут. Навсегда» и «Красавица». Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полина Гагарина

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Полина Гагарина

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

День защитника Отечества

23 февраля в Музее боевой славы состоится празднование Дня защитника Отечества. В рамках программы в 11:00 и 16:15 пройдет экскурсия «Защитники Отечества», в 13:30 кандидат исторических наук Михаил Кербиков, заведующий Музеем боевой славы, расскажет историю предвоенной подготовки молодежи в СССР в 30-х, 40-х годах XX века. В 14:30 состоится показ художественного фильма «Красная площадь» (1970 г.) о начальном периоде формирования Красной армии. Перед просмотром фильма выступит научный сотрудник Николай Горбачев, который расскажет об условиях, задачах и вызовах того времени. Вход свободный.

23 февраля в 13:00 в Митрополичьих палатах состоится сборная экскурсия «Ярославские иконы и защитники Отечества XIII–XVII веков». Иконы Ярославля тесно связаны с героями Древней Руси – защитниками Отечества. Так, икона «Спас Вседержитель» начала XIII в. принадлежала ярославскому князю Всеволоду, сложившему свою голову в 1238 г. в битве на р. Сити, защищая свой край от иноземных орд. Этой иконе молился князь – полководец Александр Невский в 1249 году. Входной билет — 300 руб.

В Ярославском планетарии состоится показ специальных полнокупольных программ, посвященных мужеству, силе духа и героизму защитников Родины. В 14:00 начнется программа «Звезды Великой Победы», которая рассказывает, как научные знания помогали советским разведчикам, летчикам и артиллеристам. В 16:00 покажут первый в своем роде художественный полнокупольный фильм, посвященный жизни и подвигам летчика, трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина. Фильм покажет, как смелость, стратегическое мышление и нестандартный подход изменили ход воздушных сражений. Вход на каждую из программ по 350 руб.

Концерты

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Николаев

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Игорь Николаев

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

23 февраля в КЗЦ «Миллениум» состоится концерт народного артиста РФ Игоря Николаева в рамках тура «Лучшие и новые песни #Выпьемзалюбовь». В программе прозвучат композиции из нового альбома «Линия жизни», хиты разных лет и песни, написанные им для других исполнителей. Начало в 18:00, цена билетов — от 3,2 тыс. руб.

25 февраля в Ярославской филармонии состоится концерт «Великие саундтреки» камерного оркестра «Antonio-orchestra» (Москва). Прозвучит музыка из фильмов и сериалов «Хороший, плохой, злой», «Ромео и Джульетта», «Игрушка», «Папаши», «Гарри Поттер», «Профессионал», «Высокий блондин в желтом ботинке», «Звездные войны», «Игра престолов», «Челюсти», «Интерстеллар», «Титаник», «Дюна», «Властелин колец», «Гладиатор». Начало в 18:30, цена билетов — от 500 руб.

26 февраля в Ярославской филармонии Московский оркестр флейт представит программу «Классика VS Модерн». В программе концерта: Иоганн Бах Токката и фуга ре минор, Георг Гендель «Музыка на воде» HWV 348, 349, 350, Камиль Сен-Санс «Карнавал животных», Астор Пьяццолла «Либертанго», Сесиль Шаминад Токката. Начало в 18:30, цена билетов — от 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солист группы "Пикник" Эдмунд Шклярский

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Солист группы "Пикник" Эдмунд Шклярский

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

26 февраля в КЗЦ «Миллениум» выступит группа «Пикник» с юбилейным туром. В этом году коллективу исполняется 45 лет, альбому «Египтянин» — 25 лет. В программе обещают лазерное шоу, необычные видеоряды, а также известные песни группы: «Иероглиф», «У шамана три руки», «Игла», «Королевство кривых». Начало в 19:00, цена билетов — от 7 тыс. руб.

27 февраля в концертном зале «Вознесенский» выступит рок-группа The Hatters в рамках юбилейного тура. «Шляпники» известны по таким песням как «Весело», «Просто проваливай», «Я делаю шаг», «Танцы», «Да, со мной не просто», «Мрачные звоночки», «Я ваще!» и другие. На сцене они уже 10 лет. Начало в 20:00, цена билетов — от 3,5 тыс. руб.

28 февраля в «Китайском летчике Джао Да» выступит группа «Многоточие», культовому альбому «Жизнь и свобода» которой исполняется 25 лет. В число самых популярных песен группы входят «В жизни так бывает», «Щемит в душе тоска», «Жизнь и свобода», «Скажи мне, брат». Начало в 20:00, цена билетов — от 2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктория Складчикова, ВКонтакте Фото: Виктория Складчикова, ВКонтакте

28 февраля во Дворце молодежи состоится стендап-выступление Виктории Складчиковой. Она принимала участие в таких известных проектах, как Comedy Баттл, «Открытый микрофон», Stand Up и других. Начало в 19:00, цена билетов — от 1,5 тыс. руб.

28 февраля в КЗЦ «Миллениум» покажут рок-оперу «Юнона и Авось». Постановку самой известной рок-оперы на российской сцене в авторской версии осуществила Московская государственная творческая мастерская под руководством Алексея Рыбникова. В роли графа Николая Резанова — братья Никита и Александр Поздняковы (участники проекта «Голос»), актер театра и кино Николай Дроздовский. Роль Кончиты исполняют Светлана Бакаева, Анна Буркина, Наталья Крестьянских, Диана Орловская. Начало в 18:00, цена билетов — от 1,8 тыс. руб.

28 февраля на «Арене-2000» состоится ледовое шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» с участием мировых звезд фигурного катания и героев популярного телепроекта «Ледниковый период». Начало в 18:00, цена билетов — от 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ледовое шоу «Чемпионы»

Фото: kassir.ru Ледовое шоу «Чемпионы»

Фото: kassir.ru

1 марта в УКРК «Арена 2000. Локомотив» состоится концерт Полины Гагариной в рамках шоу «Навсегда». В программе прозвучат как новые композиции из предстоящего альбома, так и известные хиты певицы в обновленном звучании. Продолжительность концерта составит около 2 часов, начало в 18:00, цена билетов — от 3 тыс. руб.

1 марта во Дворце молодежи пройдет «Парад звезд 80-х». В концерте примут участие Заслуженный артист РФ, экс-солист ВИА «Самоцветы, «Веселые ребята» и группы «Аракс» Сергей Беликов, солист рок-группы «Аракс» и экс-солист ВИА «Веселые ребята» Анатолий Алешин, экс-солист ВИА «Синяя птица» 80-х Евгений Войнов и экс-солист ВИА под управлением Л. Борткевича Михаил Долотов. Прозвучат такие хиты как «У беды глаза зеленые», «Снится мне деревня», «Там, где клен шумит». Стоимость билетов — от 1,2 тыс. руб., начало в 19:00.

Спектакли

23 февраля в Областном Доме актера пройдет спектакль «Вечно живые» любительского театра «Ценители времени». По сюжету главная героиня Вероника хранит память о возлюбленном Борисе, ушедшем на фронт, хотя семья противится ее выбору. Начало в 18:00, цена билетов — от 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль "Снежный вальс"

Фото: Современный театр антрепризы Спектакль "Снежный вальс"

Фото: Современный театр антрепризы

25 февраля в КЗЦ «Миллениум» пройдет спектакль «Снежный вальс». Он поставлен на основе пьесы «Плененные в снегу» английского драматурга Питера Куилтера. Главные роли сыграют актеры Ярослав Бойко и Мария Порошина. В центре сюжета история любви Патрика и Джудит, живущих по соседству, но никогда раньше не видевшихся. Зимняя буря сталкивает их вместе. Начало в 19:00, цена билетов — от 1,3 тыс. руб.

26, 27 и 28 февраля Ярославский камерный театр представит премьеру «Семь долгих лет» — инсценировка фронтового дневника актера Юрия Никулина, за плечами которого почти 8 лет службы и две войны — Финская и Великая Отечественная. В ролях Илья Гришин, Павел Камчаткин, Евгений Руссол и другие. Цена билетов — от 1 тыс. руб., начало в 18:00/18:30.

Выставки и встречи

25 февраля в 18 часов в Ярославском Музее стрелкового и холодного оружия будут отмечать День рождения револьвера. В 1835 году американский оружейник Сэмюэл Кольт вместе c капитаном Сэмюэлем Уокером сконструировал капсульный револьвер, который потеснил все другие системы. 25 февраля 1836 года он запатентовал свое изобретение. По заказу Кольта оружейник Джон Пирсон изготовил первый прототип револьвера, из-за чего некоторые считают именно его изобретателем оружия. Чтобы посетить мероприятие, нужно оставить комментарий на странице областного минкульта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Пенкин, ВКонтакте Фото: Александр Пенкин, ВКонтакте

28 февраля в Центре библиотечного обслуживания молодежи на Московском проспекте состоится презентация книги Александра Пенкина «Понизовкины: история и наследие рода», которая включает неизвестные документы, свежие исторические открытия, подробную историю особняка. Начало в 15:00.

В Музее зарубежного искусства открылась выставка «Итальянская живопись XVII–XIX веков в собрании князей Юсуповых», представляющая произведения из коллекции Музея-заповедника «Архангельское». Выставка посвящена собранию итальянской живописи, сформированному князем Николаем Борисовичем Юсуповым (1751–1831), известным коллекционером и дипломатом. Он приобретал картины у итальянских мастеров, включая Помпео Батони, и заказывал работы Мариано Росси. Вход на выставку обойдется в 400 руб., экскурсия — в 500 руб.

В Ярославском музее-заповеднике начала действовать акция — один билет на две выставки за 400 руб. Билет действует на выставки «Топоры и медведи» и «Народ в серебряном одеянии». Первая выставка вписывает археологические находки эпохи Бронзового века в современный им природный контекст. Вторая выставка посвящена чувашским костюмам: представлены настоящие костюмы XVIII-XIX веков, а также современные дизайнерские работы.

Кино

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кинопоиск, кадры из фильма «Король и Шут. Навсегда» Фото: Кинопоиск, кадры из фильма «Король и Шут. Навсегда»

В кинотеатрах начали показывать фильм «Король и Шут. Навсегда». Панк-вселенной «Короля и Шута» грозит гибель. «Сказочный мир рушится под поступью мертвецов, воскрешенных безумным Некромантом. Одолеть злодея не дано никому, кроме его создателей — друзей, разделенных смертью… Горшка и Князя»,— говорится в описании. Режиссер — Рустам Мосафир, в главных ролях — Константин Плотников, Влад Коноплев, Дарья Мельникова и другие.

Также в кинопрокат вышел военный исторический фильм «Красавица», события которого происходят в Ленинграде 1941 года. После контузии военнослужащий Николай Светлов распределяется в зоосад, где работники спасают животных от голодной смерти в условиях блокады. Режиссер — Антон Богданов. В главных ролях Слава Копейкин, Юлия Пересильд, Стася Милославская.

Недалеко от Ярославля

В Рыбинске в ДК «Авиатор» 23 февраля в 18:00 состоится моноспектакль актера Максима Аверина «Научи меня жить», цена билетов — от 1,7 тыс. руб. На следующий день там же покажут мюзикл-шоу «Нотр Дам де Пари. Ромео и Джульетта». В мюзикл-шоу не только прозвучат арии из знаменитых мюзиклов, но и будут продемонстрированы отрывки из спектаклей. Начало в 18:00, цена билетов — от 1,7 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Деминский марафон

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Деминский марафон

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

XIX Ростех Деминский лыжный марафон пройдет в биатлонно-лыжном комплексе «Демино» (Рыбинский округ) с 27 февраля по 1 марта. На трассы выйдут профессионалы и любители. Среди лидеров – победители прошлых лет Андрей Алипкин, Дмитрий Плосконосов, Ермил Вокуев, Юлия Чекалева. 27 февраля старты начнутся в 12:00, 28 февраля в 10:45 пройдет торжественное открытие марафона, 1 марта — старты с 10:00. Болельщиков ждут конкурсы, детская анимация, выступления творческих коллективов. Будут работать большой фуд-корт и ярмарка спортивных товаров и сувениров. Для зрителей вход на трибуны бесплатный, но нужна предварительная регистрация по ссылке.