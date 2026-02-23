В Ярославской области отменили беспилотную опасность и открыли аэропорт

В Ярославской области 23 февраля в 7 часов был объявлен отбой беспилотной опасности и сняты ограничения в аэропорту. Об этом сообщили губернатор Михаил Евраев и представитель Росавиации Артем Кореняко.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Режим беспилотной опасности был объявлен в регионе 22 февраля в 17:02, снят — 23 февраля в 7:14. Согласно информации Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 152 БПЛА над территорией России. Ярославской области в этом списке нет.

Аэропорт не работал в период с 22 февраля 17:33 до 23 февраля 7:39. Согласно данным онлайн-табло, были задержаны рейсы Санкт-Петербург — Ярославль и в обратном направлении. Вылет из Ярославля должен был состояться в 22:45.

Алла Чижова