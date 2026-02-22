Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Малайзии

Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировали у побережья Малайзии. Оно произошло на глубине 620 км, следует из данных на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По данным EMSC, эпицентр землетрясения располагается почти в 100 км от города Кота-Кинабалу, где проживает около 460 тыс. человек, и в 60 км от Кудата с населением 32 тыс. человек.

Землетрясение зафиксировано в 16.57 по времени UTC (19.57 мск). Угроза цунами не объявлялась. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.