«Парма» уступила питерскому «Зениту»

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ баскетболисты «Бетсити Парма» на своей площадке проиграли «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счетом 78: 84 в пользу гостей. Весь матч пермская команда лидировала на паркете, но довести матч до победы не хватило сил.

Самым результативным в составе «Пармы» стал американский центровой Террелл Картер. На его счету 22 очка, девять подборов, две передачи и три перехвата.

В следующем туре «Бетсити Парма» на своей площадке сыграет с «Енисеем». Встреча состоится 4 марта. На сегодня подопечные Евгения Пашутина продолжают занимать пятое место в турнирной таблице.