Хоккеисты «Волги» не попали в плей-офф чемпионата России

В субботу, 21 февраля, в рамках чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги ульяновская «Волга» на выезде встречалась с московским «Динамо». Встреча завершилась со счетом 9:3 в пользу хозяев.

Это был последний матч регулярного чемпионата страны. Ульяновская команда завершила сезон на девятом месте, набрав 24 очка в 22 матчах. Столько же баллов набрала кировская «Родина», опередившая «Волгу» по дополнительным показателям и вышедшая в плей-офф.

В прошлом году ульяновские хоккеисты финишировали на 12-й позиции.

Андрей Сазонов