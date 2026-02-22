Аэропорты Москвы второй раз за день приостановили работу

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту Домодедово. Также приостановлена работа подмосковного аэропорта Жуковский, сообщила пресс-служба Росавиации. Менее чем за час до этого была приостановлена работа Внуково и Шереметьево.

Москва подверглась налету беспилотников. Аэропорты столицы уже приостанавливали работу, но возобновляли ее в 16:40. На данный момент известно о 20 сбитых на подлете к Москве беспилотниках. Об уничтожении последнего мэр города Сергей Собянин сообщил в 18:42.