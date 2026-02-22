Аэропорт Шереметьево приостановил работу

В московском аэропорту Шереметьево ввели ограничения. Воздушная гавань с 18:26 не принимает и не выпускает рейсы. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Менее чем за полчаса до этого другой столичный аэропорт, Внуково, приостановил работу. Домодедово с 17:20 принимает и выпускает рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

Сегодня Москва подверглась налету беспилотников. Об уничтожении последнего мэр Сергей Собянин сообщил в 18:13. Всего на подлете к столице сбили 12 беспилотников ВСУ.