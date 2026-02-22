23 февраля в Татарстане ожидаются снег, гололедица и сильный ветер

В понедельник, 23 февраля, на территории Татарстана ночью осадков не ожидается, днем местами пройдет небольшой снег. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Температура воздуха ночью составит от -24 до -11 градусов, днем прогреется до значений от -9 до -4 градусов. На дорогах прогнозируется гололедица, местами ожидаются порывы ветра до 20 м/с.

В Казани ночью осадков не ожидается, температура составит от -13 до -11 градусов. Днем в городе местами пройдет небольшой снег, максимальная температура достигнет от -6 до -4 градусов.

Влас Северин