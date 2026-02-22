Аэропорт Внуково приостановил работу

В работу московского аэропорта Внуково внесены ограничения. Воздушная гавань не принимает и не выпускает рейсы, сообщила пресс-служба Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов»,— написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Сегодня Внуково уже временно прекращал работу во время налета беспилотников на Москву. По последним данным, на подлете к столице сбили 11 дронов. Кроме того, с 17:20 мск другие московские аэропорты, Домодедово и Шереметьево, принимают и отправляют рейсы только по согласованию с соответствующими органами.