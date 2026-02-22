Почти 1000 единиц техники выехала на уборку улиц Петербурга 22 февраля

Улицы Санкт-Петербурга 22 февраля убирают более 940 единиц техники. Во дворах работают около 4000 дворников, сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин.

Прежде всего специалисты очищают от снега основные магистрали, подходы к станциям метро, школам, детским садам, поликлиникам. После метели техника и дворники приступят к полной очистке дорожного полотна.

За уборкой Северной столицы по камерам круглосуточно следят операторы Центра комплексного контроля городского хозяйства. По прогнозам синоптиков, в городе ожидается до 10 см снежного покрова.

Татьяна Титаева