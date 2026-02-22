ХК «Автомобилист» обыграл «Шанхайских Драконов» и вышел в плей-офф

Хоккейный клуб «Автомобилист» победил «Шанхайских Драконов» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и обеспечил себе место в плей-офф. Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, закончилась со счетом 4:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Даниэль Спронг, Максим Денежкин, Брукс Мэйсек и Анатолий Голышев. У «драконов» отличился Спенсер Фу.

В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» (70 очков) занимает четвертое место, «драконы» (51 очко) — на девятом месте на Западе.

Плей-офф пройдет с 23 марта по 23 мая 2026 года. Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».

Следующий соперник «Автомобилиста» — «Авангард». Матч пройдет 24 февраля в Екатеринбурге.

Полина Бабинцева