В историческом центре Самары 23 февраля ограничат движение транспорта
В понедельник, 23 февраля, с 18:00 (MSK+1) до 22:00 будет ограничено движение транспорта в историческом центре Самары, где пройдет праздничное мероприятие в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщает городской департамент транспорта.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Недоступна для личного транспорта будет ул. Максима Горького от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской.
С 14:00 до 22:00 будут запрещены остановка и стоянка транспорта на вышеуказанном участке улично-дорожной сети.
Все автобусные маршруты, проходящие через улицу Максима Горького, будут работать по привычной схеме.