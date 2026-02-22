В историческом центре Самары 23 февраля ограничат движение транспорта

В понедельник, 23 февраля, с 18:00 (MSK+1) до 22:00 будет ограничено движение транспорта в историческом центре Самары, где пройдет праздничное мероприятие в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщает городской департамент транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Недоступна для личного транспорта будет ул. Максима Горького от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской.

С 14:00 до 22:00 будут запрещены остановка и стоянка транспорта на вышеуказанном участке улично-дорожной сети.

Все автобусные маршруты, проходящие через улицу Максима Горького, будут работать по привычной схеме.

Руфия Кутляева