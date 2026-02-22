МИД Южной Кореи потребовал от посольства РФ убрать баннер «Победа будет за нами»

Министерство иностранных дел Южной Кореи потребовало от российского посольства в Сеуле снять баннер с надписью «Победа будет за нами», размещенный на фасаде здания посольства. Об этом сообщил News1, информацию в МИДе подтвердили «РИА Новости».

Баннер выполнен в цветах российского триколора и был вывешен на здании посольства. Власти Южной Кореи еще 22 февраля выразили неодобрение по поводу его присутствия и направили официальное требование о его незамедлительном демонтаже.

МИД Южной Кореи также выразил неудовлетворение «недавними высказываниями» российского посла Георгия Зиновьева, не уточняя, о чем именно идет речь. В заявлении ведомства подчеркивается, что Республика Корея последовательно считает действия России на Украине нарушением норм международного права.

Кроме того, в министерстве осудили военное сотрудничество между Россией и КНДР, назвав его «явным нарушением Устава ООН и резолюций Совета Безопасности». Южнокорейские власти потребовали прекратить это взаимодействие, поскольку оно представляет угрозу безопасности в регионе.