Главу КФХ под Волгоградом заподозрили в фиктивной регистрации 34 мигрантов

В Иловлинском районе Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении руководителя крестьянско-фермерского хозяйства. Его подозревают в фиктивной регистрации 34 иностранных граждан из Узбекистана. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Проверку провели 19 февраля 2026 года в тепличных хозяйствах, где работают мигранты. Сотрудники полиции установили, что иностранцы были зарегистрированы по адресу, указанному 56-летним руководителем КФХ, с предоставлением жилого помещения, но фактически проживали возле тепличных сооружений.

Фигурант признал свою вину в содеянном. По инкриминируемой ему статье 322.3 УК РФ (фиктивная регистрация иностранного гражданина) предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Марина Окорокова