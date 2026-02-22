Чувашия и Татарстан стали лидерами по доступности автокредитования в январе

Чувашия и Татарстан вошли в число регионов с самым низким уровнем отказов по автокредитам. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В то время как в среднем по стране банки не одобряют 83,7% заявок, в Чувашии этот показатель составил 74,8%, а в Татарстане — 77,5%.

По сравнению с январем 2025 года доля отказов в целом по России выросла на 3,8 процентного пункта (с 79,9% годом ранее). При этом по сравнению с декабрем 2025 года (84,5%) наметилось небольшое улучшение ситуации — снижение на 0,8 п.п.

Сложнее всего получить заем на покупку автомобиля оказалось жителям Иркутской области — там отказ получают 89,5% заявителей. Высокие показатели отказов также зафиксированы в Алтайском (88,5%) и Красноярском (88,4%) краях, а также в Кемеровской (88,0%) и Омской (87,6%) областях.

Аналитики связывают текущую ситуацию с осторожной политикой банков. «Банки, в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, не спешат повышать свой аппетит к риску. С другой стороны, снижения ключевой ставки до нынешнего уровня пока недостаточно для возвращения на рынок автокредитования большинства заемщиков хорошего кредитного качества. В свою очередь конкуренция банков в борьбе за граждан с высоким уровнем кредитоспособности только нарастает», — сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Влас Северин