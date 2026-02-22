Росавиация сообщила о закрытии московских аэропортов

Работа московских аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево приостановлена. Также временно закрыт подмосковный аэропорт Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения на прием и выпуск самолетов также введены в аэропорту Калуга. Сегодня ночью не работали две авиагавани — в Саратове и Ярославле. Они снова начали принимать самолеты около 4:00 — 5:00 мск.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что за последний час на подлете к столице силы ПВО сбили семь беспилотников. На месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб. До этого Минобороны РФ отчиталось о 73 сбитых БПЛА над регионами России за шесть часов. Больше всего — 52 дрона — уничтожили над Брянской областью.