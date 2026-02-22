В Татарстане выделили 55 млн рублей на обеспечение работы линий «117» и «122»

На обеспечение функционирования единых горячих линий «117» и «122» в Татарстане выделили 54,7 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит обеспечить работу операторов первого и второго уровней. Операторы первого уровня принимают обращения граждан, операторы-рекрутеры второго уровня занимаются вопросами кандидатов.

Услуги должны оказываться с 1 апреля 2026 года по 31 марта 2027 года. Финансирование осуществляется за счет средств республиканского бюджета.

