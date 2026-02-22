Татарстан занял 6-е место среди регионов по числу наездов на пешеходов по их же вине

Татарстан занял шестое место в рейтинге регионов России по числу ДТП, в которых пешеходы стали виновниками происшествий, согласно данным агентства «Промрейтинг».

За 2025 год в республике зафиксировано 280 таких случаев, что на 10,8% меньше, чем в предыдущем году.

По числу происшествий, где пешеходы сами становились виновниками, лидирует Москва с 705 ДТП. Второе место занял Краснодарский край — 450 аварий, третье— Московская область, где произошло 422 наезда.

В десятку регионов также вошли Санкт-Петербург (385 ДТП), Нижегородская область (341), Новосибирская область (280), Самарская область (268), Свердловская область (265), Красноярский край (260) и Ростовская область (250).

Влас Северин