Парк «Патриот» в Дербенте планируют открыть весной

В Дербенте весной заработает парк «Патриот». Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Дагестана.

Фото: пресс-служба главы Дагестана

Площадь парка составляет более 200 тыс. квадратных метров. На территории обустроены прогулочные аллеи, спортивные площадки, амфитеатр, зоны для военно-тактических игр, музей, смотровая площадка, детские игровые пространства.

В парке выставлены военная техника, самолеты, образцы советского вооружения. Центральный экспонат — единственный в мире ракетный экраноплан «Лунь».

Как указано в сообщении, в парке уже планируют проведение крупных мероприятий. Так, летом в нем пройдет молодежный форум «Каспий».

Мария Иванова