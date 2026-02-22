Минтранс расширит скидку на детские авиабилеты

Минтранс России с 1 марта расширит применение 50-процентной скидки на авиабилеты для детей без сопровождения родителей. Об этом сообщил официальный печатный орган ведомства.

Соседними признаны места в одном ряду, не разделенные проходом. Для многодетных семей допускается размещение в одном ряду через проход либо на соседних рядах спереди или сзади. Также расширены основания для признания отказа от перевозки вынужденным, в том числе при непредоставлении оплаченного класса обслуживания или ошибках в оформлении билета.

Скидка 50% для детей от 2 до 12 лет, следующих с родителями, закреплена в прошлом году. В 2025 году авиакомпании перевезли по льготе почти 4 млн пассажиров, с начала текущего года — 282 тыс. Теперь преференция распространяется и на перелеты с другими взрослыми при условии единого бронирования.