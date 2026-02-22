В Тюменской области овощи за месяц подорожали на 7,8%

В Тюменской области в январе 2026 года по сравнению с прошлым месяцем плодоовощная продукция подорожала на 7,8%, а яйца и хлебобулочные изделия — на 4,1%. Это следует из данных Тюменьстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Подсолнечное масло подорожало на 2,7%, а рыба и морепродукты — на 2,6%. Цена на молоко выросла на 2%, кондитерские изделия подорожали на 1,9%, алкоголь — на 2%.

Цены на крупу и бобовые соответствовали уровню декабря 2025 года. Несколько подешевели сахар-песок, колбасные изделия и продукты из мяса и птицы (на 2,4%).

Заметно выросла стоимость услуг правового характера — на 18,3%. Также подорожали услуги физической культуры и спорта (на 8,1%), пассажирского транспорта (на 7,6%), организаций культуры (на 4,6%), санаторно-оздоровительные (на 4,0%), гостиниц и других мест проживания (на 1,7%).

В среднем стоимость товаров в регионе к прошлому месяцу выросла на 1,4% (по России — 1,6%). Тарифы на услуги выросли на 1,2% (по России — 2,3%).

Анна Капустина