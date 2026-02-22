Bloomberg: слияние Warner Bros. и Netflix грозит сокращением фильмов в прокате

Поглощение Warner Bros. Discovery стриминговым сервисом Netflix может привести к сокращению сроков проката фильмов в кинотеатрах, сообщает Bloomberg.

«Как раз тогда, когда оказавшиеся в затруднительном положении кинотеатры думали, что худшее позади, поглощение может заставить индустрию продолжать адаптироваться»,— отмечается в публикации.

Netflix, чья заявка поддержана Warner Bros., пообещал сохранять 45-дневное «театральное окно» для фильмов. По данным агентства, это заявление должно «успокоить испытывающую трудности киноиндустрию» и носит «более примирительный характер, чем прошлогодний тон» после слов гендиректора Теда Сарандоса о том, что поход в кино «устарел». Глава отраслевой группы Cinema United Майкл О'Лири заявил, что новые комментарии Netflix «ничего не говорят о реальной приверженности кинопрокату».

В январе Bloomberg писал, что представители крупнейших сетей кинотеатров — AMC Entertainment, Kinepolis и Cineworld — на встрече в Брюсселе заявили о риске, что сделка может «помешать выходу блокбастеров».

В середине января Netflix объявил о намерении выплатить всю согласованную еще 5 декабря прошлого года сторонами сумму наличными — $82,7 млрд. По условиям соглашения акционеры Warner Bros. Discovery должны получить $27,75 за акцию. Paramount Skydance Corp. предлагала по $30 за каждую акцию при выкупе напрямую у акционеров (с оценкой студии в $108,4 млрд), но это предложение сочли менее выгодным.