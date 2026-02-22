Петербуржцев предупредили об усилении ветра в День защитника Отечества

В Санкт-Петербурге 23 февраля ожидаются неблагоприятные погодные условия. Скорость ветра местами будет доходить до 15 м/с, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

По информации ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, осадков 23 февраля в Петербурге не ожидается. Температура воздуха составит днем -4…-6 градусов.

Тем временем в Северной столице до 21:00 22 февраля действует «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Петербуржцев предупредили, что в прибрежных районах порывы могут достигать 15–17 м/с, также местами ожидается метель.

Татьяна Титаева