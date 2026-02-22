Жителя Ленобласти заподозрили в попытке поджога жены и ребенка

Следствие возбудило уголовное дело в отношении жителя Ленинградской области, подозреваемого в попытке поджога супруги и ребенка. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. п. «а, в, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, общеопасным способом). Следователи установили, что 21 февраля между подозреваемым и женой в ходе употребления алкоголя произошел конфликт на почве ревности. Фигурант взял канистру с бензином, облил им супругу, а после разлил топливо по квартире. Бензин также попал на малолетнего ребенка.

Попытка совершить поджог сорвалась, задержанный не смог довести умысел до конца по независящим от него причинам. Александр Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Ленобласти Сергею Сазину доложить о ходе расследования дела и установленных деталей произошедшего.

Татьяна Титаева