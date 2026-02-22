В Санкт-Петербурге задержали мужчину с муляжом гранаты

В Петроградском районе Санкт-Петербурга полиция задержала 53-летнего безработного местного жителя, который ворвался в магазин на улице Подковырова с муляжом гранаты и требовал выдать ему бутылку водки и упаковку пельменей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.

О происшествии в полицию сообщил один из посетителей торговой точки. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили и остановили мужчину возле входа в магазин. При осмотре выяснилось, что предмет, которым угрожал злоумышленник, оказался муляжом гранаты, не представлявшим реальной угрозы.

Отмечается, что мужчина потребовал водку и пельмени, угрожая сотрудникам магазина, чтобы получить бесплатные продукты. Действия петербуржца квалифицированы по ч. 2 ст. 162 УК РФ — разбой. В отношении него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит судебное разбирательство и возможное наказание в виде лишения свободы.