На ремонт здания строительного техникума в Йошкар-Оле выделили 123,3 млн рублей

На капитальный ремонт учебного корпуса Йошкар-Олинского строительного техникума выделили 123,3 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить электромонтажные работы, отремонтировать системы канализации, водоснабжения, отопления и вентиляции, а также обновить фасад, кровлю и входные группы в здании на ул. Кремлевской.

Работы должны быть завершены до 31 августа 2026 года. Финансирование осуществляется за счет средств республиканского бюджета.

Влас Северин