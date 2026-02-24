Напитки займут четыре этажа

«Мултон Партнерс» (ранее Coca-Cola HBC), производящая напитки под брендами «Добрый», Rich и Bon Aqua, готовится заключить сделку по покупке четырех офисных этажей общей площадью около 5 тыс. кв. м в комплексе «Level Work Воронцовская» на юго-западе Москвы. Эксперты оценивают сделку в 1,8–2,5 млрд руб. Решение выкупить офисные пространства, вероятно, связано с желанием компании разместить в одном месте свои подразделения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Level Фото: Level

О том, что в бизнес-центре «Level Work Воронцовская» в Москве было продано четыре этажа, общая площадь которых составляет около 5 тыс. кв. м, “Ъ” сообщили три источника на рынке недвижимости. По словам двух собеседников “Ъ”, покупателем офисных пространств могла быть «Мултон Партнерс» (ранее Coca-Cola HBC). В Level Group (девелопер комплекса) и «Мултон Партнерс» отказались от комментариев.

«Мултон Партнерс» — крупный производитель безалкогольных напитков. Ранее компания выпускала продукцию под брендом Coca-Cola, однако американская корпорация прекратила свою деятельность на территории РФ в 2022 году. Сейчас «Мултон Партнерс» развивает бренды «Добрый», Rich, Pulpy, Bon Aqua и Burn. Заводы компании производят около 2,2 млрд литров напитков ежегодно. Чистая прибыль по итогам 2023 года увеличилась в четыре раза год к году, до 10,25 млрд руб., выручка — до 77,3 млрд руб. Более свежих финансовых показателей компания не публиковала.

По оценке руководителя департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерины Беловой, покупка площадей могла обойтись компании в 1,8 млрд руб., по подсчетам гендиректора Remain Дмитрия Клапши — в 2 млрд руб. Партнер Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян допускает, что сумма сделки могла составить 2,5 млрд руб.

По словам Дмитрия Клапши, с учетом объема выкупленных площадей собственник мог предоставить «Мултон Партнерс» дисконт. Однако переехать в новый офис у компании получится не скоро: ввод «Level Work Воронцовская» запланирован на конец 2026 года, а отделка помещений потребует около шести-восьми месяцев, отмечает Екатерина Белова.

Решение приобрести офисные помещения связано с желанием разместить действующие подразделения в Москве, предполагает господин Клапша.

В 2019 году еще действующая на тот момент в РФ Coca-Cola HBC арендовала 4,8 тыс. кв. м в Comcity в Новой Москве, а также площади в Ново-Переделкино, по данным Екатерины Беловой. Компания также занимала площади в бизнес-центре «Кунцево Плаза» и «Кутузов Тауэр».

Среди причин переезда руководитель офисного департамента консалтинговой компании Invest7 Ксения Харкевич называет устойчивый рост арендных ставок. По данным Екатерины Беловой, к концу 2025 года ставки аренды в бизнес-центрах Москвы увеличились на 11% год к году, до 29,4 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Ожидать снижения показателей в ближайшее время не приходится, считает Ксения Харкевич.

Приобретение офиса в собственность позволяет зафиксировать издержки на длительный срок, отмечает руководитель направления офисной недвижимости CORE.XP Ирина Хорошилова. Кроме того, инвестиция в собственную штаб-квартиру стратегически выгодна для международных компаний, которые не могут выводить деньги за рубеж, говорит Дмитрий Клапша.

Подыскать площади такого объема для аренды на офисном рынке Москвы сейчас практически невозможно, говорит Сигуш Бабоян.

По итогам 2025 года вакантность в бизнес-центрах Москвы составила 5,8%, подсчитала директор департамента офисной недвижимости NF Group Елена Акатова.

В целом интерес к покупке офисной недвижимости в Москве довольно устойчив: в 2025 году доля сделок купли-продажи в общем объеме сделок составила 46%, годами ранее этот показатель был на уровне 21%, отмечает Ирина Хорошилова.

София Мешкова, Владимир Комаров, Александра Мерцалова