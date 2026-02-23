Экс-солистка Пермского театра оперы и балета дебютирует в Михайловском театре

Экс-солистка Пермского театра оперы и балета им. Чайковского Стефания Гаштарска дебютирует на сцене Михайловского театра в Санкт-Петербурге. Афиша с ее участием размещена на сайте театра. 5 марта балерина исполнит партию принцессы Авроры в балете «Спящая красавица», а 8 марта партию Китри в балете «Дон Кихот».

Стефания Гаштарска выступала в качестве солистки в Пермском академическом театре оперы и балета в сезоне 2021-2022 годов. В 2026 году принята в труппу Михайловского театра.