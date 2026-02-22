В Перми объявлен конкурс еще на два автобусных маршрута

На конкурс выставлены два автобусных маршрута города Перми № 12 «Дворец культуры имени Гагарина – ОАО «Пермский завод силикатных панелей» и № 54 «Улица Мильчакова – станция Пермь-II – микрорайон Хмели». Объявление размещено на сайте госзакупок 18 ферваля. Срок окончания подачи заявок – 10 марта. Начальная цена контракта составляет 1, 093 млрд руб. Заказчиком выступает ГКУ Пермского края «Центр организации закупок». Как следует из технического задания, перевозка на данных маршрутах будет осуществляться на автобусах большого класса. Срок окончания исполнения контракта 31 декабря 2031 года.

Напомним, большинство контрактов на обслуживание автобусных маршрутов города истекли в прошлом году. Для заключения новых контрактов были проведены конкурсные процедуры. по 27 пермским маршрутам, на которые приходится 62% работы транспорта. По их результатам удалось распределить ряд автобусных маршрутов. Больше всего направлений досталось МУП «Пермгорэлектротранс» и пермскому ООО «Дизель». Крупным игроком стало аффилированное группе компаний ГАЗ ООО «Ярославская транспортная компания-2». Сейчас на маршрутах города работает 658 автобусов различных классов вместимости. Всего по результатам конкурсных процедур на линии вышли 442 новых автобуса, в том числе автобусы особо большого класса вместимости.