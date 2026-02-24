Структура краевых властей пыталась изъять участок акционера «Камтекса» в Камской долине

Арбитражный суд Пермского края вернул иск КГБУ «Управление автодорог и транспорта Пермского края» (УАДиТ) к ООО «Роспласт», поскольку «УАДиТ» не устранило недостатки в заявлении, не были предоставлены запрошенные судом документы и сведения. Иск можно подать повторно. Об этом свидетельствует информация в картотеке суда.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

КГБУ «Управление автодорог и транспорта Пермского края» обращалось в суд с иском об изъятии для государственных нужд участка по ул. Спешилова, 125, площадью 8,9 тыс. кв. м., принадлежащего ООО «Роспласт», владельцем которого является акционер «Камтекс-Химпрома» Игорь Иванов, и установить сумму возмещения за изымаемое имущество 31,1 млн руб.

Ранее департамент земельных отношений администрации Перми подал в Арбитражный суд Пермского края жалобу об использовании ООО «Роспласт» этого же участка в Камской долине не по его целевому назначению. Департамент указывал на то, что размещение нестационарного объекта (поста охраны) для стоянки, хранения автотранспортных средств на земельных участках с видом разрешенного использования «магазины» не предусмотрено. Суд оставил её без рассмотрения.