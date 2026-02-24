Управление автодорог и транспорта Прикамья пытается изъять здание у почты России

Арбитражный суд Пермского края назначил заседание для рассмотрения дела по иску КГБУ «Управление автодорог и транспорта Пермского края» (УАДиТ) к почте России об изъятии для государственных нужд Пермского края нежилого здания по адресу ул. Шоссейная 2-я, 15. Об этом свидетельствует информация в картотеке суда.

Общая площадь здания составляет 753,6 кв. м. Возмещение за изымаемое имущество было установлено в размере 41,4 млн руб. Заседание по делу назначено на 12 марта 2026 года.