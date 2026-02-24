Уставный капитал компании по управлению экономической зоной «Пермь» превысил 8 млрд рублей

Уставный капитал АО «Управляющая компания “Особая экономическая зона Пермь”» вырос с 1,6 млрд руб. до 8,3 млрд руб. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 20 февраля, свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс».

Особая экономическая зона «Пермь» создана постановлением правительства РФ летом 2022 года на территории краевого центра и Пермского муниципального округа. Основная площадка особой зоны расположена на территории промышленного узла «Осенцы». Уже десять предприятий стали резидентами ОЭЗ, три из них получили этот статус в 2024 году. На территории ОЭЗ ППТ «Пермь» имеется 144,6 га свободных земельных участков для размещения будущих резидентов.

В начале сентября 2025 года стало известно, что комиссия правительства РФ по региональному развитию под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина одобрила заявку Пермского края на получение казначейского инфраструктурного кредита в сумме 6,7 млрд руб. Средства направят на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры ОЭЗ «Пермь». Срок реализации проекта запланирован на 2025–2027 годы.

Сейчас на площадке ОЭЗ реализуется второй этап создания инженерной и транспортной инфраструктуры. На участке на 65% выполнены подготовительные работы.