В Ярославской области ожидается метель

Во второй половине дня 22 февраля и в утренние часы 23 февраля в Ярославской области и городе Ярославле ожидается сильный снегопад, метель с видимостью до 1000 м, а также ветер со скоростью 12–17 м/с. Об этом сообщили в министерстве региональной безопасности.

На дорогах возможны гололедица и снежный накат, что затруднит движение транспорта. Власти рекомендовали водителям воздержаться от поездок на личном транспорте, особенно при планировании междугородних маршрутов. В случае необходимости выезда следует иметь при себе запас топлива, питьевую воду и теплую одежду.

Водителям настоятельно рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах: снижать скорость, увеличивать дистанцию до других транспортных средств и учитывать погодные условия при движении.

Антон Голицын