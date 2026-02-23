Дома, находящиеся под управлением муниципальной компании, будут выставлены на конкурс

Находящееся в процедуре банкротства ООО «ПМУП Городское коммунальное и тепловое хозяйство» (ГКТХ), фактически приостановило деятельность по управлению многоквартирными домами. Об этом на заседании комитета Пермской городской думы по городскому хозяйству, прошедшем на минувшей неделе, сообщила и.о. директора муниципальной компании Диана Салахова. Она рассказала, что в настоящее время в управлении компании находятся 49 многоквартирных домов общей площадью 44 тыс.кв.м. в том числе 20 аварийных домов. Дебиторская задолженность компании составляет 95 млн руб., кредиторская задолженность 44 млн руб. «На данный момент штатная численность сотрудников сокращена до трех человек. Данное сокращение было направлено на оптимизацию расходов управляющей компании. Текущая деятельность организации по управлению многоквартирными домами фактически приостановлена», - рассказала госпожа Салахова.

В городском департаменте ЖКХ сообщили, что до момента включения многоквартирного дома в реестр иной управляющей организации ООО «ПМУП ГКТХ» продолжает исполнять обязанности управляющей организации. «Если конкурс на назначение новой управляющей организации по соответствующему многоквартирному дому не состоится, управляющая организация будет назначена департаментом ЖКХ в порядке», - уточнили в ведомстве.

Напомним, в декабре прошлого года арбитражный суд Пермского края ввел процедуру наблюдения в отношении управляющей компании. Как сообщила Диана Салахова по состоянию на 17 февраля 2026 года подано 16 заявлений о включении требований в реестр кредиторов на сумму 41,8 млн руб.

В декабре также стало известно о том, что муниципальное предприятие «Пермводоканал» учредило ООО «Обслуживание инженерных систем». Директором общества назначена Диана Салахова. В городском департаменте ЖКХ «Ъ-Прикамье» сообщили, что ООО создано для организации комплексного обслуживания инженерных систем объектов социально-культурной сферы, находящихся в муниципальной собственности города Перми.