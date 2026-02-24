Депутат заксобрания открыл социальный пансионат в Лысьве

Фонд «Обитель милосердия», принадлежащий депутату Законодательного собрания Пермского края Николаю Благову, открыл социальный объект, где могут размещаться 400 человек, включая 200 детей. Об этом сообщают СМИ. Пансионат готов принимать у себя нуждающихся в социальной помощи из зоны СВО, детей оставшихся без родителей, пожилых людей, участников СВО. Предоставляется проживание, здоровое питание, трудовая занятость, говорится в сообщении об открытии объекта.

Напомним, в сентябре прошлого года стало известно о том, что Николай Благов приобрел комплекс бывшего профилактория ООО «Санаторий-профилакторий „Зорька“». Объекты он намеревался переоборудовать под нужды фонда «Обитель милосердия в честь княгини Елисаветы».