Три человека погибли в ДТП на М-8 в Даниловском районе

22 февраля 2026 года на 334-м километре федеральной дороги М-8 «Холмогоры» в Даниловском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщили в ярославской Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ярославской области Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

По данным ведомства, водитель автомобиля Lada Granta, женщина 1978 года рождения, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовым автомобилем SITRAK.

В результате столкновения погибли водитель и два пассажира автомобиля Lada Granta — девушка 2003 года рождения и мальчик 2012 года рождения. Все трое скончались на месте до прибытия медиков. На опубликованных ГАИ кадрах видно, что у легкового автомобиля в результате аварии отсутствует крыша, передняя часть получила значительные повреждения.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Ведется сбор данных для установления всех обстоятельств ДТП.

Антон Голицын