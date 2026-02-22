Министр обороны Великобритании заявил о желании отправить войска на Украину

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о готовности направить британские войска на Украину в случае достижения мирного соглашения. Об этом он сообщил в интервью The Telegraph.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джон Хили

Фото: Tom Nicholson / Reuters Джон Хили

Фото: Tom Nicholson / Reuters

«Я хочу быть министром обороны, который направит британские войска на Украину — потому что это будет означать окончание этой войны <...> Это будет означать, что мы заключили переговоры о мире на Украине. А безопасная Европа нуждается в сильной, суверенной Украине»,— сказал господин Хили.

Бывший премьер-министр Борис Джонсон 21 февраля в эфире BBC заявил, что Лондон и союзники могли бы направить на Украину небоевые подразделения уже сейчас для подтверждения своих намерений.

Британское правительство совместно с партнерами работает в рамках так называемой «коалиции желающих» над возможной миротворческой миссией. Инициатива была объявлена премьер-министром Киром Стармером в марте 2025 года, координирующую роль играют Франция и Великобритания.

В ноябре 2025 года The Guardian сообщала о готовности британской армии участвовать в миротворческих операциях после завершения конфликта. В январе 2026 года The New York Times писала, что Киев и Вашингтон обсуждали размещение контингента из нейтральных стран либо создание демилитаризованной зоны в рамках урегулирования.