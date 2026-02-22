На трассе М5 в Челябинской области столкнулись девять автомобилей

В Челябинской области на федеральной трассе М5 «Урал» произошла массовая дорожная авария с участием девяти легковых автомобилей. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ФКУ «Управление автодорог „Южный Урал“».

Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 22 февраля на 1832 км трассы недалеко от поселка Тимирязевский Чебаркульского округа. Из-за столкновения девяти легковых машин образовался затор. Движение организовано по одной полосе.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании маршрута.