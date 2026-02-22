В Свердловской области 11-летний мальчик спас соседей от пожара

В коттеждном поселке «Алые Паруса» в Белоярском (Свердловская область) мальчик спас соседей, увидев в их доме пожар. Об этом сообщили в пресс-службе академии единоборств РМК, где он обучается.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

11-летний Евгений Пугин проснулся ночью и увидел дым у соседей в окне. Он разбудил своих родителей, которые вызвали пожарных и всей семьей побежали будить соседей.

На участке соседей горела баня, и огонь уже переходил на дом. Соседей удалось вывести, они остались живы.

Мальчика наградили благодарственным письмом, его вручил министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев. Евгения Пугина поблагодарили депутат думы Белоярского муниципального округа Валерия Рефат и сотрудники пожарного депо Косулино.

Анна Капустина