Мемориальную доску Михаилу Панфилову установят на Чугунной улице

Руководителю АО «ЛОМО», дважды Герою Социалистического Труда, лауреату Ленинской и Государственной премий Михаилу Панфилову установят мемориальную доску на Чугунной улице, сообщили в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Глава города назвал Михаила Панфилова талантливым хозяйственником и организатором промышленности. Господин Беглов подчеркнул, что руководитель предприятия прошел профессиональный путь от рядового инженера до генерального директора.

«Это удивительная судьба: мальчишка из многодетной крестьянской семьи, начавший работать в 15 лет, стал создателем уникальных изделий, составивших гордость отечественного приборостроения. Под руководством Панфилова на ЛОМО создали крупнейший в мире телескоп, первый отечественный промышленный лазер, первый в стране гибкий эндоскоп»,— отметил губернатор.

Мемориальная доска появится в этом году на фасаде дома № 20 по Чугунной улице по инициативе АО «ЛОМО». Предприятие взяло на себя ответственность за проектирование, изготовление и установку памятного знака.

Татьяна Титаева